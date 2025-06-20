Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Bakan Yardımcısı Gümen, Valilik toplantı salonunda sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmanın ardından Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde düzenlenen “Samuray Arısı Salım Programı”na katıldı.

Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümen, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde samuray arısı salınımı yapacağız. Sadece Ordu'da bu yıl 245 bin adet samuray arısı doğaya bırakılacak. Geçen yıl bu rakam Türkiye genelinde 207 bin civarındaydı. Bu artış, mücadelenin kapsamını genişlettiğimizin göstergesidir” dedi.

Samuray arılarının, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek zararlının çoğalmasını engellediğini belirten Gümen, biyolojik mücadelenin yanında biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin de sürdürüldüğünü söyledi. Bu kapsamda il müdürlükleri tarafından çiftçilere 15 bin biyoteknik tuzak dağıtıldığı bilgisini de paylaştı.

Samuray arılarının üretiminin tamamen Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı enstitülerde gerçekleştirildiğini vurgulayan Gümen, “Ordu’da bulunan iki enstitümüzde bu faydalı böceklerin üretimi yapılıyor ve doğaya salınıyor. Bu da yerli üretimle sürdürülebilir bir mücadele yürüttüğümüzün göstergesi” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla sembolik olarak yaklaşık 3 bin samuray arısı doğaya salındı.

Kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen bu geniş kapsamlı biyolojik mücadele, Türkiye tarımının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda devam eden çalışmalarla hem ürün kaybının azaltılması hem de çevreye duyarlı üretim modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.