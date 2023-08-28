İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 1930 yılında Hersek doğan Suada Avdagiç, gençliğinde Aliya İzetbegoviç’in liderliğinde kurulan ‘Mladi Muslimani’nin (Müslüman Gençler Kulübü) katılmış, bu sebeple 18 ay hapis yatmıştı. Lise eğitimi sonrası tıp fakültesine kaydolan Suada Avdagiç, Tito rejiminin baskısıyla fakülte değiştirip hukuk okumuştu.



Bosnalı lider Aliya İzetbegoviç’in kurduğu Mladi Müslimani’nin kendisi gibi üyesi olan Eşref Avdagiç ile 1955’te evlenen Suada Avdagiç ve ailesi, komünist yönetimin baskılarından dolayı Yugoslavya’yı terk ederek önce Almanya’ya ardından Türkiye’ye gelmişlerdi. Suada ve Eşref Avdagiç çiftinin bu evlilikten Şekib ve Halid adında iki erkek ve Fatma adında da bir kız çocuğu doğmuştu.



Şekib Avdagiç’in babası, Suada Avdagiç’in eşi Eşref Avdagiç da 1984 yılında vefat etmişti.

Suada Avdagiç’in cenazesi, yarın (29 Ağustos Salı günü) Pendik'te ikindi namazının ardından 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT TAZİYE MESAJİ YAYIMLADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında: "İstanbul Ticaret Odamızın Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç‘in çok kıymetli annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan da yayınladığı mesajında: "İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç’in Annesi Suada Avdagiç’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: " TOBB Yönetim Kurulu’nda çalışma arkadaşım, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız

@SekibAvdagic ’ın kıymetli annesi Suada Avdagiç vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ekovitrin olarak biz de merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.