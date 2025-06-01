Gıda Harcamaları İlk Sırada

Mayıs ayında tüketici harcamaları içinde en fazla artış gösteren grup gıda oldu. Aylık bazda gıda harcamaları yüzde 3,24 oranında artış gösterdi. Gıda harcamalarını sırasıyla konut harcamaları (%3,10), eğlence ve kültür (%2,52) ve çeşitli mal ve hizmetler (%2,06) izledi.

Diğer artış oranları ise şu şekilde:

Ev eşyası: %1,79

Lokanta ve oteller: %1,70

Ulaştırma: %1,12

Haberleşme: %0,88

Sağlık: %0,72

Giyim ve ayakkabı: %0,15

Eğitim harcamalarında ise çok sınırlı bir düşüş (%-0,01) yaşanırken, alkollü içecekler ve tütün grubunda herhangi bir fiyat değişimi gözlenmedi.

Mevsimsel Etkiler ve Piyasa Dinamikleri Belirleyici Oldu

Fiyat artışlarında mevsimsel etkilere bağlı olarak gıda ve alkolsüz içecek grubu başta olmak üzere, konut, kültür-eğlence ve çeşitli hizmet kalemlerinde piyasa koşullarına göre şekillenen değişikliklerin etkili olduğu belirtildi.

Toptan Fiyatlarda Artış Sürüyor

Toptan fiyatlar cephesinde ise mayıs ayında yüzde 0,69 oranında bir artış yaşandı. Yıllık bazda toptan eşya fiyatları yüzde 26,46 oranında yükselirken, 12 aylık ortalama değişim oranı ise yüzde 40,28 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış yaşanan toptan ürün grubu inşaat malzemeleri oldu (%2,47). Bu grubu sırasıyla yakacak ve enerji maddeleri (%1,85), madenler (%0,49), kimyevi maddeler (%0,22) ve gıda maddeleri (%0,17) izledi. İşlenmemiş maddelerde ise yüzde 0,16’lık bir düşüş gözlemlenirken, mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

Yıllık En Yüksek Artış İnşaat Malzemelerinde

Yıllık bazda incelendiğinde, toptan fiyatlarda en yüksek artış yüzde 81,37 ile inşaat malzemelerinde görüldü. Diğer yıllık artışlar ise şöyle sıralandı:

Mensucat: %66,97

Kimyevi maddeler: %40,55

Gıda maddeleri: %37,55 Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Yapılandırma Taksit Ödemeleri Hatırlatması

İşlenmemiş maddeler: %32,38

Yakacak ve enerji: %29,85

Madenler: %23,29

Bu veriler, İstanbul'da hem tüketici hem de üretici düzeyinde fiyat baskılarının halen güçlü bir şekilde devam ettiğini ve enflasyonist sürecin birçok sektörü etkilediğini ortaya koyuyor.