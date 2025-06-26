Valilik, bu tür davranışların önüne geçmek amacıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kişisel müzik yayın cihazları ile çevreye rahatsızlık veren kişilere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul genelinde, meydanlar ve halkın yoğun şekilde bulunduğu açık alanlarda gürültü kirliliğine neden olan kişilere yönelik denetimler artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Uygulamanın, kaymakamlıkların koordinasyonunda, yerel yönetim birimleri, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını ve kamuya açık alanlarda başkalarının huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Yeni uygulamayla birlikte İstanbul'da toplumsal huzurun korunması ve kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor.