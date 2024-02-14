İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus’ta binlerce kişinin sığındığı Nasır Hastanesi’ni kuşatarak boşaltılmasını istedi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, “Uluslararası kuruluşları, Nasır Tıp Kompleksini korumak ve sağlık görevlileri, yaralılar ve hastaların karşı karşıya kaldığı sağlık ve insani felaketi önlemek için derhal çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, daha önce Nasır Hastanesi’nin yakınındaki bir okulu hedef almıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yerinden edilmiş insanlar ayrılırken vuruluyor, öldürülüyor ya da yaralanıyor. Nasır Tıp Kompleksi yönetimi, büyük tehlike nedeniyle ölüleri morga nakledemiyor" denildi.