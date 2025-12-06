Maçın ilk yarısı dengeli bir oyuna sahne olurken, savunmaların hata yapmaması nedeniyle devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 64. dakikada buldu. Ceza sahasına yapılan ortada Milan Skriniar, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golün asistini ise yıldız isim Marco Asensio yaptı.

Ev sahibi Başakşehir ise geri adım atmadı ve 81. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan bölümde iki takım da galibiyet fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 33'e yükseltti ve liderin 3 puan gerisinde kaldı. Başakşehir ise aldığı 1 puanla toplam puanını 17’ye çıkardı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’u ağırlayacak. Başakşehir ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.