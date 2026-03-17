Ulaşımda Bayram Tarifesi ve Ücretsiz Geçiş

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Kapsam: İETT otobüsleri, Metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar’daki elektrikli araçlar tam kapasiteyle çalışacak.

Ek Seferler: Yoğunluk oluşması ihtimaline karşı yedek araçlar ve ek seferler hazır bulundurulacak.

Turistik Rota: Şehri gezmek isteyenler için iki kıtayı birleştiren BUSFORUS araçları, bayram boyunca 10.00 - 17.00 saatleri arasında seferlerine devam edecek.

İbadethanelerde Temizlik ve İkram Seferberliği

Bayram öncesinde şehir genelindeki 44 tarihi camide bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Mezarlık çevrelerinde de yoğun bir yıkama ve süpürme faaliyeti yürütülüyor.

Mobil İkramlar: Bayram sabahı namazın ardından Eminönü Yeni Camii, Eyüpsultan ve Ayasofya-i Kebir Camii önünde vatandaşlara çorba ve sandviç ikram edilecek.

Vefa Hizmeti: Edirnekapı Şehitliği’nde gün boyu mobil araçlarla ikram servisi sürdürülecek.

Kültürel Etkinlikler ve İndirimler

Bayram coşkusu, İBB Mehteranı’nın konserleriyle meydanlara taşınacak. “Mehteranla Bayram Coşkusu” programı kapsamında:

Arife Günü: Saat 18.00’de Eyüpsultan Camii önünde,

Bayramın 2. ve 3. Günü: Saat 18.00’de Sultanahmet Meydanı’nda gösteriler düzenlenecek.

Bahçe Market ve Kent Ormanı: Doğaseverler için Kemerburgaz Kent Ormanı bayram boyunca 08.00–20.00 saatleri arasında açık kalacak. Ayrıca, Bahçe Market’in hem mağazalarında hem de internet sitesinde tüm ürünlerde %10 indirim uygulanacak.

Halk Ekmek’ten Sosyal Destek

İstanbul Halk Ekmek (İHE), bayram vesilesiyle Türkiye genelindeki yaklaşık 5 bin çölyak ve PKU hastasına ulaştırılacak olan glütensiz destek kolilerini yola çıkarıyor. Bu özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşlar, hediye paketlerinden ve indirimli ürünlerden yararlanmaya devam edecek.