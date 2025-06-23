Tümgeneral Musevi, ABD’nin İsrail’e verdiği desteği de sert bir dille eleştirerek, “ABD, vahşi ve saldırgan Siyonist rejime arka çıkarak İran’ın egemenliğini açıkça ihlal etti. Bu tutum doğrudan savaş ilanı anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Musevi, İran’ın sadece İsrail’i hedef almayacağına dikkat çekerek, "Artık sadece gayrimeşru ve saldırgan evladını cezalandırmakla yetinmeyeceğiz. ABD ordusu ve çıkarları da artık hedefimizdir. Bu konuda tamamen serbestiz ve hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır" diyerek Washington’a doğrudan gözdağı verdi.

Bu açıklama, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, İran’ın olası askeri adımlarına dair belirsizlikleri artırdı. Analistler, Musevi'nin açıklamasının, İran’ın bundan sonraki süreçte ABD hedeflerine karşı daha doğrudan ve kapsamlı bir askeri duruş sergileyeceğinin sinyali olarak değerlendiriyor.