Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tavşanlı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, Sakarya'da düzenlenen U15 Yaş Serbest Güreş Zafer Turnuvası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 26-29 Ağustos tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilen dev organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden toplam 30 takım katıldı. İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehir belediye takımlarının da boy gösterdiği şampiyonada Tavşanlılı güreşçiler elde ettikleri derecelerle turnuvaya damga vurdu.

Zorlu müsabakalarda Tavşanlı Belediye Spor Kulübü sporcuları 34, 48, 57 ve 75 kilogram kategorilerinde kürsüye çıkarak madalyaları topladı. Bireysel başarıların yanı sıra takım halinde de üstün bir performans sergileyen güreş takımı, 30 ekip arasından zirveye yerleşerek kupayı Tavşanlı'ya kazandırdı.

Elde edilen şampiyonluğun ardından Antrenör Ahmet Yaşar Yıldız, genç sporcular ve teknik ekip gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı tebrik edildi.