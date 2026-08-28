SPK, halka açık olmayan şirketlerin halka arz başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin yeni bir çerçeve belirledi. Kurulun 27 Ağustos 2026 tarihli kararına göre, belirlenen kriterlerden en az birini karşılayan şirketler, öncelik talebinde bulunmaları halinde halka arz başvurularının mevcut sıra dikkate alınmadan daha önce sonuçlandırılabilmesinin önünü açtı.

Düzenlemeyle birlikte halka arz sürecinde yalnızca başvuru tarihi değil, şirketin faaliyet yapısı, kamu bağlantısı, halka arz büyüklüğü ve yabancı yatırımcı hedefi gibi kriterler de önem kazanacak.

İlk halka arz kriteri

SPK'nın belirlediği kriterlerden ilki, şirketin faaliyet gösterdiği şehirdeki ilk halka arz olma özelliğini taşıması.

Buna göre şirketin, son 5 yıl içerisinde merkezinin bulunduğu ve hasılatının yüzde 50'sinden fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde borsada işlem görecek ilk ortaklık olması gerekiyor.

Kamu kontrolündeki şirketler de kapsama girecek

Öncelik uygulanabilecek bir diğer kriter ise şirket üzerindeki kamu hakimiyeti.

Yönetim kontrolü doğrudan veya dolaylı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya diğer kamu kurumlarına ait olan şirketler, gerekli şartları taşımaları halinde öncelikli değerlendirme kapsamına girebilecek.

15 milyar TL ve yabancı yatırımcı şartı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri ise büyük ölçekli halka arzlarla ilgili.

Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'nin üzerinde olması ve halka arzda yurt dışı yatırımcı grubuna en az yüzde 50 tahsisat öngörülmesi halinde de öncelik uygulanabilecek.

Bu kapsamda şirketlerin, halka arz sürecinin Türk sermaye piyasası mevzuatının yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setini de SPK'ya sunması gerekiyor.

Öncelik otomatik olarak uygulanmayacak

SPK kararındaki en önemli ayrıntılardan biri ise önceliğin kendiliğinden verilmemesi.

Belirlenen kriterlerden en az birini karşılayan şirketin öncelik talebinde bulunması gerekiyor. Dolayısıyla kriterleri taşıyan her şirket otomatik olarak başvurularının önüne alınmış olmayacak.

Yeni uygulamayla SPK, özellikle yüksek ölçekli, kamu hakimiyetindeki veya belirli bölgelerde ilk kez halka açılacak şirketlerin sermaye piyasasına erişim süreçlerinde daha hızlı bir değerlendirme mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan düzenleme, şirketlerin SPK'nın diğer halka arz şartlarını yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Halka arz başvurularında izahname ve diğer belgelerin mevzuata uygunluğu yine Kurul tarafından incelenmeye devam edecek. SPK, halka arz başvurularında belgelerin tutarlı, anlaşılır ve belirlenen standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriyor.

Böylece halka arz piyasasında yeni bir dönem başlamış oluyor: Belirli kriterleri karşılayan şirketler, başvuru sırasını beklemeden öncelikli değerlendirme imkanından yararlanabilecek.