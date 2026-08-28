Ticaret Bakanlığı, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemeyi duyurdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinin şartlarında değişikliğe gidildi.

Borç krediye tamamen engel olmayacak

Önceki uygulamada vergi veya SGK prim borcu bulunan ve borçlarını yapılandırmayan ya da taksitlendirmeyen bazı esnaf ve sanatkârlar, kredi kullanımında aranan borçsuzluk şartını karşılayamadıkları için Hazine faiz destekli kredilerden yararlanamıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu durum değişti. Borcu bulunan esnafın kredi sisteminin tamamen dışında bırakılması yerine, farklı faiz indirim oranlarının uygulanmasıyla kredi kullanabilmesine imkân sağlandı.

Faiz indirimi oranları değişti

Yeni uygulamada borcu bulunan esnaf ve sanatkârlar için faiz indirimi oranları yeniden belirlendi.

Genel Yatırım ve İşletme Kredileri’nde daha önce yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40'a düşürüldü. Mevcut cari faiz oranları üzerinden hesaplandığında bu kredilerin yıllık finansman maliyeti yüzde 24 olacak.

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler ile Usta Girişimci ve Genç Girişimciler için uygulanan yüzde 100'lük faiz indirimi ise yüzde 80 olarak belirlendi. Bu kapsamda yıllık finansman maliyeti yüzde 8 seviyesinde olacak.

Onaylı Proje ve Teknik Destek Programı Katılımcıları için faiz indirimi oranı da yüzde 60'tan yüzde 48'e çekildi. Bu kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 20,8 olarak uygulanacak.

Amaç hem krediye erişim hem borçların ödenmesi

Düzenlemeyle bir yandan esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin devam ettirilmesi, diğer yandan kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Böylece vergi veya SGK borcu bulunan ve borçları için yapılandırma ya da taksitlendirme uygulamasından yararlanmayan esnaf ve sanatkârlar, yeni belirlenen faiz indirim oranları üzerinden Hazine destekli kredi kullanabilecek.

27 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin, özellikle kamu borcu nedeniyle kredi imkanlarına ulaşmakta zorlanan küçük işletmeler ve esnaf açısından finansmana erişimi kolaylaştırması bekleniyor.