Türkiye’nin temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı. Temmuz ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 623 milyon dolara, mal ithalatı ise yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 13,6 artışla 7 milyar 343 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklanan temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında arttığını hatırlatan Bakan Bolat, "Temmuz ayında ihracatımız, 25 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihi olarak en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte temmuz ayında tüm zamanların en yüksek 2. Aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk yedi ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artışla 278,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de hatırlatan Bolat, 2025 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatın 269,3 milyar dolar olduğunu böylece, 2026 temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 9,2 milyar dolar arttığını ifade etti.



"2026 temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 17,6 milyar dolar artmıştır"

Temmuz ayında mal ithalatı verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, "Temmuz ayında mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artışla ile 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,9 oranında artışla 375,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız 357,7 milyar dolardı. Böylece, 2026 temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 17,6 milyar dolar artmıştır" dedi.



"OVP hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen Türkiye ihracatında dirençli bir görünümün öne çıktığının altını çizen Bolat, "Finansman, ihracat destekleri, rehberlik ve yurt dışı teşkilatımızın proaktif faaliyetleri ile ihracat potansiyelimizi daha da güçlendirmek üzere önümüzdeki dönemde çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız sayın recep tayyip erdoğan’ın ortaya koyduğu "yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonunu" kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara çıkarmak ve haksız ithalata karşı üreticilerimizi korumak amacıyla faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde OVP hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.