Bulgaristan Maliye Bakanlığı’nın 2027 bütçe hazırlıklarına ilişkin öngörüsünde, aylık asgari ücretin 660 euro olması planlanıyor. Bakanlığın tahminlerine göre asgari ücretin 2028’de 680 euroya, 2029’da ise 710 euroya yükselmesi bekleniyor.

Ancak söz konusu rakam değerlendirilirken ülkenin enflasyon oranına da bakmak gerekiyor.

Bulgaristan’da yıllık enflasyon yüzde 4,5

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSI) Temmuz 2026 verilerine göre ülkede tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Aynı dönemde harmonize tüketici fiyat endeksine göre yıllık enflasyon ise yüzde 4,4 oldu. Son 12 aylık ortalamalara göre enflasyon da yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti.

Dolayısıyla Bulgaristan’da 2027 yılı için öngörülen yüzde 6,5’lik asgari ücret artışı, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 2 puan üzerinde bulunuyor.

Türkiye’de enflasyon yüzde 31,75

Türkiye’de ise tablo oldukça farklı. TÜİK’in Temmuz 2026 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon yüzde 1,78 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de özellikle vatandaşın günlük harcamalarını doğrudan etkileyen bazı kalemlerdeki fiyat artışları da genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Temmuz ayında yıllık gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yüzde 37,53, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundaki artış ise yüzde 40,32 oldu.

“Yüzde 6,5 zam” rakamı tek başına yeterli mi?

Bulgaristan’daki asgari ücret artışını yalnızca zam oranı üzerinden değerlendirmek, iki ülke arasındaki ekonomik koşulların tamamını göstermiyor.

Bulgaristan’da yüzde 6,5’lik artış öngörüsünün yapıldığı dönemde yıllık enflasyon yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de ise yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesinde. Bu nedenle iki ülkedeki asgari ücret artış oranlarını karşılaştırırken enflasyonun yanı sıra ücretlerin mevcut seviyesi, satın alma gücü, vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile yaşam maliyetlerinin de birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Üstelik Bulgaristan’daki 660 euro rakamı da henüz kesinleşmiş bir zam kararı değil. Maliye Bakanlığı tarafından 2027 bütçe çalışmalarında öngörülen bir rakam niteliğinde. Yeni asgari ücret mekanizmasının oluşturulması için İş Kanunu’nda değişiklik yapılması da gerekiyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon farkı

Özetle, Bulgaristan’da 2027 yılı için yüzde 6,5’lik asgari ücret artışı gündemde. Fakat ülkenin resmi yıllık enflasyonu yüzde 4,5 seviyesinde. Türkiye’de ise Temmuz 2026 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,75.

Bu nedenle “Bulgaristan’da asgari ücret yüzde 6,5 artıyor” bilgisinin, iki ülkenin enflasyon oranlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde yalnızca zam oranının öne çıkarılması, ekonomik tablonun önemli bir bölümünün gözden kaçmasına neden olabilir.