Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO) halka arz sonuçları açıklandı. İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde toplam 45 aracı kurumun katılımıyla 24-25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde pay başına 12,93 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 159 milyon 310 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Halka arzda, şirket sermayesinin 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 167 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 295 milyon 504 bin 285 TL tutarında nominal talep geldi. Böylece halka arz edilen toplam 167 milyon TL’lik nominal değerli paylara gelen talep miktarı, planlanan tahsisatın yaklaşık 1,77 katı olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan nominal 110 milyon 835 bin 293 TL, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 17 milyon 408 bin 930 TL’lik talep gelirken, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan planlanan tahsisatın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde talep geldi. Yüksek talepte bulunan yatırımcılar kategorisinde; 167 milyon 260 bin 62 TL nominal tutarda talep gelirken, bunun yaklaşık yüzde 23,22’si, yani 38 milyon 777 bin 600 lot’luk bölümü karşılandı.

Halk arzda; 501 bin 344 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 724 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıya ve 22 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 502 bin 90 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 66,36, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 23,22 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 10,42 olarak gerçekleşti.

“Yeni ortaklarımızın sinerjisi ile uzun vadeli ve kalıcı değer yaratacağız”

Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bakırcı GYO’nun geleceğine ve sektörümüzün büyüme potansiyeline güvenerek şirketimize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzı şirketimizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve uzun vadeli değer yaratma stratejisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme stratejimizi daha da güçlendireceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynakla güçlü sermaye yapımızı destekleyerek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi, büyüme stratejimizi hızlandırmayı ve rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü ve yatırım alanlarımızı geliştirirken, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda hareket edeceğiz. Halka açık bir şirket olmanın sağlayacağı kurumsal yapı ve sermaye piyasalarına erişim imkanlarının, büyüme planlarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağına inanıyoruz. Aynı zamanda halka arzın, şirketimizin sektördeki görünürlüğüne ve marka değerine katkı sağlayarak, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açmasını bekliyoruz. Bakırcı GYO olarak önümüzdeki dönemde aramıza katılan yeni ortaklarımızın oluşturacağı sinerji ile yatırımlarımıza devam ederek, uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz.”