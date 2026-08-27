İkinci el otomotiv piyasasında rakamlar, artık göz ardı edilemeyecek bir yavaşlamaya işaret ediyor. Türkiye’de otomobil almak isteyen vatandaşın talebi tamamen ortadan kalkmış değil; ancak yüksek fiyatlar, finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorluklar satın alma kararlarını erteliyor.

Son veriler de bu tabloyu doğruluyor. Quick Finans ve SmartIQ tarafından hazırlanan Temmuz 2026 ikinci el oto raporuna göre, 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan ikinci el otomobil satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5 artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 geriledi. Ocak-Temmuz döneminde ise ikinci el otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 10’a ulaştı.

Sıfır araç pazarındaki tablo da ikinci eli doğrudan etkiliyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yedi ayında yüzde 10,72 daralarak 638 bin 965 adede geriledi. Temmuz ayında ise düşüş çok daha sert oldu ve pazar yıllık bazda yüzde 25 küçüldü.

Burada asıl dikkat çekilmesi gereken nokta ise şu: Vatandaş otomobil ihtiyacından vazgeçmiyor, fakat otomobile ulaşmanın hesabını yeniden yapıyor.

Yüksek faiz ortamında banka kredisiyle araç almak her geçen gün daha maliyetli hale gelirken, tüketici alternatif finansman modellerine yöneliyor. İşte tam bu noktada tasarruf finansman sistemi otomotiv piyasasında daha görünür hale geliyor.

Tasarruf finansman modelinin sunduğu temel avantaj, tüketicinin yüksek faizli kredi kullanmadan belirli bir tasarruf planı içerisinde otomobil sahibi olabilmesine imkan sağlaması. Bu nedenle özellikle kredi maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde sistemin otomobil sahibi olmak isteyenler açısından alternatif bir kanal oluşturması dikkat çekiyor.

Bu gelişme ikinci el otomotiv açısından önemli. Çünkü bugün piyasadaki sorun sadece araç fiyatlarının yüksek olması değil; vatandaşın o araca hangi finansman modeliyle ulaşabileceği.

Bir tarafta aracını değer kaybetmeden satmak isteyen vatandaş, diğer tarafta yüksek fiyat nedeniyle bekleyen alıcı var. Aradaki makas açıldıkça satış süresi uzuyor, pazarlık artıyor ve piyasanın işlem hacmi geriliyor.

Üstelik sıfır araç tarafında yapılan kampanyalar da ikinci el piyasasının üzerindeki baskıyı artırıyor. Sıfır araç ile ikinci el arasındaki fiyat farkının azalması, tüketicinin tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Dolayısıyla ikinci el otomotiv piyasasındaki yüzde 10’luk gerilemeyi yalnızca “satışlar düştü” şeklinde okumak yeterli değil.

Asıl hikâye, finansman maliyetleri ile vatandaşın satın alma gücü arasındaki dengenin değişmesi.

Önümüzdeki dönemde tasarruf finansman şirketlerinin otomotiv pazarındaki rolü bu nedenle daha fazla konuşulacak. Banka kredisine alternatif arayan tüketici açısından bu sistemlerin yaygınlaşması, ertelenen otomobil talebinin yeniden harekete geçmesinde etkili olabilir.

Ancak bunun ikinci el piyasasını ne ölçüde canlandıracağını zaman gösterecek.

Çünkü otomotivde artık yalnızca “Araç kaç para?” sorusu sorulmuyor.

Vatandaşın ikinci sorusu çok daha önemli:

“Bu aracı nasıl finanse edeceğim?”

İkinci el otomotiv piyasasının geleceğini belirleyecek temel soru da tam olarak bu olacak. Araç fiyatları, faiz oranları ve vatandaşın gelir seviyesi arasındaki denge kurulmadığı sürece satışlarda güçlü bir toparlanma zor görünüyor.

Ama finansmana erişim kolaylaşır, alternatif modeller güçlenir ve tüketicinin önündeki ödeme seçenekleri çeşitlenirse bugün ertelenen talep yeniden piyasaya dönebilir.

Kısacası ikinci eldeki durgunluk, otomobile olan ihtiyacın bittiğini değil, otomobil satın alma yönteminin değiştiğini gösteriyor.

Yeni dönemde otomotiv sektöründe kazananlar yalnızca uygun fiyatlı araç sunanlar değil, tüketiciye ulaşılabilir finansman sağlayabilenler olacak.