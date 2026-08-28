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Ziyarette, kamu kurumları ve yerel paydaşların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapılırken, Edremit'in gelişimi için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, Kaymakam Zafer Engin'e nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Engin'e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, Edremit'in gelişimi ve ilçeye yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş ve yürütme kurulu üyeleri, Edremit Kaymakamı Zafer Engin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Edremit Kaymakamlığı görevine başlayan Zafer Engin'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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