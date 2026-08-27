Günün öne çıkan işlemlerinde Tera Portföy'ün agresif alım stratejisi dikkat çekti. Kurum; ALKLC paylarında 3,59 milyon adetin üzerinde alım yaparak şirket sermayesindeki payını %15,48’e yükseltti. Benzer şekilde CITAS cephesinde net alıcı konumunda kalan Tera Portföy, 7,57 milyon adetlik alıma karşılık 52 bin adet satış gerçekleştirerek payını %6,66’ya çıkardı. Kurumun en hacimli işlemi ise MANAS tarafında gerçekleşti; 13,2 milyon adedi aşan alım ve 3,4 milyon adetlik satış hamlesiyle MANAS'taki ortaklık oranını %15,02 seviyesine taşıdı. Bir diğer kurumsal fon olan Azimut Portföy ise KRDMA hisselerinde 58,94 TL fiyattan 2,35 milyon adetlik satışa imza atarak şirketteki payını %4,83’e düşürdü.

Şirketlerin daha önce geri aldığı payları satarak kâr elde etmesi günün bir diğer öne çıkan başlığı oldu. AKFIS, geri aldığı 4 milyon adet payı 19,08 TL fiyattan elden çıkararak 61,1 milyon TL’lik önemli bir kazanç sağladı. GIPTA da benzer bir hamleyle 236 bin adedi aşkın payı 98,25 TL fiyattan satarak 8,6 milyon TL gelir elde etti.

Hissedarların bireysel işlemlerinde FORTE ortağı Ebubekir Balıkçı, 124,70 – 125,70 TL bandından yaklaşık 60 bin adet pay satışı yaparak payını %11,79’a geriletti. MARBL cephesinde Osman Cavit Turunç 75,5 bin adet hisse satarak ortaklık payını %14,70’e çekerken, FLAP tarafında Gökhan Saygı 10,30 – 10,40 TL aralığından 150 bin adetlik alımla payını %12,99’a yükseltti.

Son olarak pay geri alım programlarını sürdüren şirketlerden PAHOL 1,33 TL sabit fiyattan 10 milyon adetlik devasa bir alım gerçekleştirirken; AKSGY (1,22 milyon adet), GEREL (180 bin adet), EKIM (100 bin adet) ve BALAT (19 bin adet) piyasadan kendi paylarını toplamaya devam etti.