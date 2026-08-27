Önemli Şirket Haberleri

Yeni İş Anlaşmaları ve Ticari Adımlar: BRLSM (Erde Mühendislik ortaklığıyla) 541 milyon TL, SDTTR ise 1,4 milyon dolar tutarında yeni iş aldığını duyurdu. AGROT, Code All şirketinin %20 hissesini 1 milyon euro bedelle bünyesine kattı. TRALT, Mollakara Altın Madeni'nin resmi açılış törenini bugün gerçekleştiriyor.

Gayrimenkul ve Proje Gelişmeleri: EKGYO, Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap ihalesini 8,8 milyar TL toplam gelir taahhüdüyle yükleniciye bağlarken, 2. Etap ihalesinin 2. oturum tarihini 31 Ağustos olarak belirledi. VANGD, Van’daki fabrika ve eklentilerini aylık 400.000 TL bedelle 10 yıllığına kiraya verdi. ALBTN ise Ataşehir şubesinin tescil işlemlerini tamamladı.

Ortaklık Yapısı ve Yatırımlar: EMPAE, elektronik kart üretimi üzerine faaliyet gösterecek Versom Elektronik unvanlı yeni bir şirket kurma kararı aldı. YEOTK, Intelligent Industries şirketindeki %50 hissesini devrederken; SMRTG, Smart Holding’den 298,2 milyon TL tutarında sermaye avansı temin etti. ATSYH tarafında gönüllü pay alım teklif fiyatı 104,00 TL'ye revize edildi.

Finansman ve Derecelendirme: ISFIN (500 milyon TL) ve VAKBN (541,1 milyon TL) kısa vadeli bono ihraçlarını tamamladı. JCR Eurasia; ORMA'nın kredi notunu korurken, UNLU'nun uzun vadeli ulusal notunu AA(tr) seviyesine çekti. OTKAR ise Yönetici Sorumluluk Sigortası'nı tazeledi.