Kocaali Sahili'nde düzenlenen 16 takımın ter dökeceği Plaj Futbolu Şampiyonası başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile Kocaali Sahili'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 16 takım ve toplam 160 sporcu katılıyor. Kum sahada gerçekleştirilen müsabakalar, spor spikeri Oktay Sarı'nın anlatımıyla vatandaşlara aktarılıyor. Turnuvada final karşılaşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanacak. Organizasyon kapsamında müsabakaların yanı sıra vatandaşların katılımına açık özel yarışmalar ve çeşitli oyunlar da düzenlenecek.