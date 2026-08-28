Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek ilçesinde yapımı tamamlanan spor sahalarında çocuklarla bir araya gelerek Sakaryaspor forması hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde inşa edilen spor sahaları hizmete açıldı. Alanı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yapımı tamamlanan tesislerde çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Alemdar'a AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş ile Yazılıgürgen Mahalle Muhtarı Tuncer Kara eşlik etti. Bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleriyle de sohbet eden Alemdar, vatandaşların taleplerini dinledi.

'Başarının yolu tesisleşmeden geçiyor'

Spor yatırımlarının 16 ilçede devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Sakarya'da gençlerin sporla yetişmesi, bayrağımızı temsil edecek yetenekli sporcuların keşfedilmesi en öncelikli hedefimiz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi başarının yolu tesisleşmeden geçiyor. Biz de şehrimizin en uzak noktalarında, ilçelerimizde evlatlarımızı en modern spor sahalarıyla, tesislerle buluşturuyoruz. Tarihin en büyük yatırım dönemini yaşadığımız Sakarya'da spordan, sosyal yaşama, eğitimden ulaşıma kadar büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Şehir merkezinden, şehrin en uzak mahallesine kadar aynı hassasiyetle davranıyor, insanımıza adil bir hizmet sunmak için gayret ediyoruz' dedi.