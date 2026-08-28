Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, lige yeni yükseldikten sonra yenemedikleri tek takımın Fenerbahçe olduğunu belirterek, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertlileri İstanbul'a puansız göndermek istediklerini söyledi.

Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır açıklamalarda bulundu. Bu hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacaklarını ifade eden Suat Çakır, 'Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin dün kazandığı Lyon maçıyla beraber Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını tebrik ederiz. İnşallah pazar günü oynayacağımız maçta da biz onları buradan puansız göndermek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız' dedi.

'Yenemediğimiz tek takım Fenerbahçe'

Lige yükseldikten sonra yenemedikleri tek takımın Fenerbahçe olduğunu dile getiren Suat Çakır, 'Fenerbahçe'yi son yükseldiğimizden beri yenemedik. Yenemediğimiz tek takım kaldı. İnşallah bu maçta Avrupa maçlarından sonra onları yenmek bütün Samsun'u mutlu edecektir' diye konuştu.

'Marius Mouandilmadji Fenerbahçe maçında yok'

Sakatların durumu hakkında da bilgi veren Suat Çakır, 'Şu an itibariyle sakatlarımızın İgor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly, ve Afonso Souz'a takımla beraber bu hafta çalışmalara başladı. Hocamız fizik olarak hazır hissettiğini kadroya alacaktır. Gerektiğinde de oynatacaktır. Şu an sağlıkla ilgili bir sorunları yok. Sadece fizik kapasiteleri önemli. İdmana çıkacaklar. Sakat olarak Jauress Assamou ile Marius Mouandilmadji'nin sakatlıkları biraz daha sürecek. Tahminen 2-3 hafta kadar. Eliyas Tavsan atletik performansla çalışıyor. O da büyük ihtimalle haftaya takıma katılır. Başka da şu an önemli bir sakatımız yok. Sezona bayağı bir sakatlarla başladık. İnşallah böyle sakatlıklar bizden uzak durur' şeklinde konuştu.

Taraftarların Fenerbahçe maçına yeterli ilgiyi göstermediğini de belirten Çakır, 'Fenerbahçe maçında şu an taraftarlarımız çok büyük ilgi göstermiyor. Bu 3 günde İnşallah stadımızın dolacağını düşünüyoruz. Taraftar çok büyük güç, 12'nci adam. Biz onlarla çok daha iyi oynuyoruz, çok daha baskılı, coşkulu oynuyoruz. İnşallah bu maça da bu katkıyı vereceklerdir' ifadelerini kullandı.