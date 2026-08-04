Eskiden yöneticilik yapmak daha mı kolaydı ne dersiniz? Yönetici işleri olması gerektiği gibi sürdürüyor, üretim ve hizmet devam ediyor, çalışanlar maaşlarını maaşlarını alıyorsa sorun yoktu. Rekabette saha makul sınırlarda ilerliyordu.

Dünyada iş yapış biçimleri, insanlar, teknoloji ve birçok şey değişince değişimi yönetmek zorlaştı. Üstelik her büyüklükteki işletme yönetimi bu zorlanmadan nasibini alıyor.

Tam da bu kritik dönemde yönetim ve yönetici özellikleri daha da görünür olmaya başladı. Eskiden tüketici de yöneticileri bu kadar merak etmezdi. Yöneticiler PR çalışmalarıyla farklı açılardan görünür olmaya başlayınca hem merak edildi, hem yetkinlikleri sorgulandı, konuya ilgi arttı.

Değişen ve dönüşen iş dünyasına yıllar içinde yeni yöneticiler, yeni alışkanlıklar ve yeni yönetim biçimleriyle gelmeye başladılar.

Bugün gelinen noktada ise mevcut yetkinlikler yetersiz kalmaya başladı.

Bugün mevcut yetkinliklere ek olarak duygusal zeka, kapsayıcılık, veri ve dijital okuryazarlık, şeffaf iletişim, değişim yönetimi, dayanıklılık, hibrit/uzaktan yönetim becerisi gibi özellikler gerekiyor. Çeviklik, krizlere dayanıklılık ve problem çözme becerisi ise yöneticilerde hep vardı. Olmasaydı bu zamana kadar işletmeler varlıklarını sürdüremezlerdi.

Ama şimdi durum başka. Bilmediğimiz bir oyun var.

Teknoloji, sürekli veri akışı ve yapay zeka yönetimin içinde. Hele yapay zeka, insanlığın ateşi keşfetmesi gibi başlı başına farklı bir durum, yenilik ve icat.

Gelişen yapay zeka ile başa çıkabilmek ve onu farklı açılardan yönetebilmek başlı başına bir sorun. Yapay zekayı ister asistanınız olarak kullanın, ister kararlarınızda danışın, ister veri toplayıcı olarak görün, ister kriz çıkarıcı veya risk önleyici olarak değerlendirin; sonuçta onu bilmek zorundasınız.

Yapay zekaya siz hakim olmazsanız, hakim olan şirkete de hakim olur. Konu bu kadar net.

Bazı yöneticiler perşembenin gelişini çarşambadan gördüler ve hazırlık yaptılar, en azından zihnen hazırlandılar. Bazılarına ise hâlâ dijital dönüşümü ve yeni yetkinlikleri anlatmaya çalışıyoruz.

ROBOT YÖNETİCİLERE HAZIR MIYIZ?

Üstelik geleceğe doğru baktığınızda bu değişimler henüz başlangıç. Gelecek hem daha zorlu olacak hem de öngörü kabiliyeti öne çıkacak. Yani yönetici hem teknolojiyi bilecek hem de öngörülü olacak.

Kısacası yönetim sistemi ve yöneticiler için zorlu dönemlerin başlangıcındayız. Belki on yıl sonra insanlar bu kadar veriyi ve sistemi yönetmeyi tamamen bugün yapay zeka dediğimiz, gelecekte belki farklı bir adı olacak sistemlere devredecek. Sebebi ise insan beyninin ve yapısının bu hareketliliği kaldırmakta zorlanması, yükün giderek artması.

Nasıl ki rutin işlerde mavi yaka yerine robotlar kullanılmaya başlandıysa, belki gelecekte yöneticiler de robot olacak, yönetilenler de.

Peki insan nerede olacak? Atıl mı kalacak, yoksa ikinci sınıf mı olacak?

İşte bugünün yöneticilerinin bence karar verirken en önemli sorumluluğu, insanı ve "insanlı iş dünyasını" korumak olmalı.

Bugün yöneticilerin işletmeleri ve iş dünyası için vereceği kararlar, geleceğin insanını, çocuklarını ve torunlarını olumlu ya da olumsuz etkileyecek.

Sözün özü: Yöneticilikte yetkinlikler dönüşüyor.

En büyük yetkinlik ise insan ile makine arasındaki dengeyi kurabilmek olmalı.

Ne dersiniz?