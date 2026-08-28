UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 36 takım mücadele edecek. Devler Ligi’nde farklı ülkelerden teknik direktörler takımlarının başında yer alırken, Türk çalıştırıcıların sayısı da dikkat çekiyor.

Türkiye, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 teknik direktörle temsil edilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Shakhtar Donetsk’in başındaki Arda Turan, Türk futbolunu Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda temsil edecek.

Türk teknik direktörler Avrupa’nın zirvesinde

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yanı sıra Shakhtar Donetsk’in de başında bir Türk teknik adamın bulunması, Türkiye açısından Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki dikkat çekici detaylarından biri olacak.

8 Eylül’de başlayacak lig aşamasında her takım 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. İlk aşama, 27 Ocak 2027’de oynanacak 8. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

Teknik direktörlerin adresi İspanya

Şampiyonlar Ligi’ndeki teknik direktörlerin milliyetlerine bakıldığında ilk sırada İspanya bulunuyor. İspanyol teknik adamlar 6 takımla organizasyonun zirvesinde yer alıyor.

Arsenal’de Mikel Arteta, Aston Villa’da Unai Emery, Como’da Cesc Fabregas, Liverpool’da Andoni Iraola, Paris Saint-Germain’de Luis Enrique ve Villarreal’de Inigo Perez, İspanyol teknik adamlar olarak Devler Ligi’nde mücadele edecek.

İspanya’yı 5 teknik direktörle İtalya takip ediyor. Davide Ancelotti, Enzo Maresca, Massimiliano Allegri, Francesco Farioli ve Gian Piero Gasperini, İtalyan futbolunu temsil eden teknik adamlar arasında yer alıyor.

Almanya ve Türkiye ise 3’er teknik direktörle bu iki ülkenin ardından geliyor. Arjantin, Hırvatistan, Norveç, Hollanda ve Portekiz ise 2’şer çalıştırıcıyla organizasyonda temsil edilecek.

İngiltere’de dikkat çeken tablo

İngiltere, Şampiyonlar Ligi’nde 5 takımla mücadele edecek. Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City ve Manchester United, İngiliz futbolunu lig aşamasında temsil edecek.

Ancak İngiliz takımlarının sayısına karşın teknik direktör milliyetlerinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu 5 takımın başında yalnızca bir İngiliz teknik adam bulunuyor. Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, organizasyondaki tek İngiliz çalıştırıcı olacak.

Yaya Toure teknik direktör olarak Devler Ligi’nde

Şampiyonlar Ligi’nde Afrika kıtasından yalnızca bir teknik direktör görev yapacak. Fildişi Sahili vatandaşı Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başında Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda teknik direktör olarak sahne alacak.

Eski futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Toure, bu kez teknik direktör olarak Devler Ligi deneyimi yaşayacak.

18 farklı ülkeden teknik direktör

2026-2027 sezonunda 36 takımın başındaki teknik direktörler toplam 18 farklı milliyeti temsil ediyor.

Teknik direktörlerin milliyet dağılımında İspanya 6, İtalya 5, Almanya ve Türkiye ise 3'er isimle öne çıkıyor. Arjantin, Hırvatistan, Norveç, Hollanda ve Portekiz 2'şer teknik adamla temsil edilirken; Sırbistan, Belçika, Romanya, Avusturya, İngiltere, Şili, Fildişi Sahili, Litvanya ve Çekya'dan da birer teknik direktör organizasyonda görev yapacak.

Şampiyonlar Ligi’nde teknik direktör dağılımı

İspanya: 6

6 İtalya: 5

5 Almanya: 3

3 Türkiye: 3

3 Arjantin: 2

2 Hırvatistan: 2

2 Norveç: 2

2 Hollanda: 2

2 Portekiz: 2

2 Sırbistan: 1

1 Belçika: 1

1 Romanya: 1

1 Avusturya: 1

1 İngiltere: 1

1 Şili: 1

1 Fildişi Sahili: 1

1 Litvanya: 1

1 Çekya: 1

Türkiye'nin 3 teknik direktörle yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcileri sezon boyunca yalnızca kulüplerinin başarısı için değil, Türk teknik adamlığının uluslararası arenadaki görünürlüğü açısından da mücadele edecek.