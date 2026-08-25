AHGAZ: Şirket, pay geri alım programı kapsamında 368 bin 532 adet payı 32,86-33,42 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKSGY: Geri alım programı çerçevesinde 1 milyon 200 bin adet pay 10,07-10,14 TL fiyat aralığından satın alındı.

BIGCH: Hedef Portföy, 2 milyon 441 bin 942 adet pay satışı gerçekleştirdi. İşlem sonrasında portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 4,74’e düştü.

BORSK: Şirketin geri alım programı kapsamında 6 milyon 611 bin 571 adet pay, ortalama 5,98 TL maliyetle geri alındı. Söz konusu işlemle birlikte geri alım programının sona erdiği bildirildi.

EKIM: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100 bin adet pay 19,57-19,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORTE: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebubekir Balıkçı, 133,40-143,80 TL fiyat aralığından 365 bin adet pay sattı. Satışın ardından şirket sermayesindeki payı yüzde 12,16’ya geriledi.

GLYHO: Şirket, geri alım kapsamında 150 bin adet payı 16,90 TL fiyattan satın aldı.

KARCL: Tera Portföy, 10 milyon adet pay alımı gerçekleştirdi. İşlem sonrasında portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 5,79’a yükseldi.

MANAS: Tera Portföy tarafından 11 milyon 925 bin adet alış ve 69 bin 893 adet satış yapıldı. İşlemler sonucunda portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 12,05’e çıktı.

OZATD: Tera Portföy, 34 bin 210 adet pay alırken 1 milyon 200 bin 525 adet pay sattı. İşlemler sonrasında portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 24,89’a geriledi.

TEHOL: Tera Portföy tarafından 36 milyon 946 bin 495 adet pay alınırken, 5 milyon 3 bin 297 adet pay satıldı. Net alımın ardından portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 33,42’ye yükseldi.

Tera Portföy işlemleri öne çıktı

24 Ağustos tarihli KAP bildirimlerinde özellikle Tera Portföy’ün gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. KARCL, MANAS ve TEHOL tarafında net alımlar öne çıkarken, OZATD’de ise yüksek miktarlı satış gerçekleşti.

Şirketlerin kendi paylarında gerçekleştirdiği geri alımlar da günün önemli başlıkları arasında yer aldı. AHGAZ, AKSGY, BORSK, EKIM ve GLYHO’da geri alım işlemleri yapılırken, BORSK’ta programın tamamlandığı açıklandı.

Pay alım-satım bildirimleri, şirket ortakları ve önemli yatırımcıların pozisyonlarındaki değişimleri göstermesi açısından piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu işlemlerin tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığı ve şirketlerin finansal sonuçları ile diğer KAP açıklamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.