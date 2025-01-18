Türkiye ve Küresel Ekonomi İçin Tahminler

IMF, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörerek, bu oranın tarihsel ortalama olan yüzde 3,7'nin altında kaldığını belirtti. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bir önceki raporda 2025 için yüzde 2,7 olarak belirtilirken, bu güncellemede yüzde 2,6'ya düşürüldü.

Diğer Ülkeler ve Bölgesel Görünüm

ABD: 2025 büyüme tahmini yüzde 2,2’den yüzde 2,7’ye yükseltildi.

2025 büyüme tahmini yüzde 2,2’den yüzde 2,7’ye yükseltildi. Euro Bölgesi: 2025 tahmini yüzde 1,2’den yüzde 1’e düşürüldü.

2025 tahmini yüzde 1,2’den yüzde 1’e düşürüldü. Almanya: 2025 büyüme tahmini yüzde 0,8’den yüzde 0,3’e indirildi.

2025 büyüme tahmini yüzde 0,8’den yüzde 0,3’e indirildi. Çin: 2025 büyüme tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 4,6’ya yükseltildi.

Enflasyon Beklentileri

Raporda, küresel manşet enflasyonun 2025’te yüzde 4,2’ye, 2026’da ise yüzde 3,5’e düşeceği öngörülürken, gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine daha hızlı ulaşacağı ifade edildi.

IMF’nin güncel tahminleri, ülkelerin ekonomik dinamiklerindeki farklılıkları ve küresel belirsizlikleri yansıtarak politika yapıcılar için önemli veriler sunuyor.