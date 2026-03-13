TÜİK tarafından açıklanan Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, Ocak ayında bazı hizmet sektörlerinde farklı yönlü hareketler görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,5’lik artış kaydedilirken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 geriledi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 azalırken, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,1 artış yaşandı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise hizmet üretim endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 gerilerken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 artış gösterdi. İdari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,7 yükseliş kaydedildi.