İBB Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak, bu yılın ramazan pidesi fiyatını duyurdu.

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Geçen yıl Halk Ekmek'teki ramazan pidesi 10 TL’den satılmıştı. Bu yıl ise fiyat artışıyla 15 TL olarak belirlendi.