İBB Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak, bu yılın ramazan pidesi fiyatını duyurdu.

Geçen yıl Halk Ekmek'teki ramazan pidesi 10 TL’den satılmıştı. Bu yıl ise fiyat artışıyla 15 TL olarak belirlendi.