İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kapsamında fiyatı artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO verilerine göre, ağustos ayında endekste bulunan 336 üründen 175’inin fiyatında artış görüldü. 60 ürünün fiyatı ise bir önceki aya göre geriledi.

Zirvede sınav hazırlık ücretleri var

Ağustos ayında İstanbul’da fiyatı en fazla yükselen ürün ve hizmet sınav hazırlık kurum ücretleri oldu. Bu alandaki fiyat artışı aylık bazda yüzde 51,39 olarak gerçekleşti.

Sınav hazırlık kurum ücretlerini yüzde 13,33 ile altın mücevherat, yüzde 11,01 ile salatalık takip etti.

Listenin devamında benzin yüzde 10,68, badana ve boya malzemeleri yüzde 9,39, sigara yüzde 8,77, çilek yüzde 8,61, LPG yüzde 8,15, çay yüzde 7,25 ve kola yüzde 7,14 oranında zamlandı.

Ağustosta maden suyu fiyatlarında yüzde 5,84, özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 5,65, tuvalet sabununda yüzde 5,55, hazır kahvede yüzde 5,25, domateste yüzde 4,92 ve kuru soğanda yüzde 4,74 artış kaydedildi.

Şeftali fiyatı yüzde 26,54 düştü

Ağustos ayında bazı ürünlerde ise belirgin fiyat düşüşleri yaşandı. Fiyatı en fazla gerileyen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 26,54 azaldı.

Şeftalinin ardından üzüm yüzde 22,98, limon yüzde 17,79, erik yüzde 14,93, kavun yüzde 14,87, sivri biber yüzde 14,41, dolmalık biber yüzde 14,16, karpuz yüzde 13,69 ve çarliston biber yüzde 12,27 oranında ucuzladı.

Aynı dönemde patlıcanın fiyatı yüzde 11,53, armudun yüzde 10,97, kabağın yüzde 8,01, taze fasulyenin yüzde 7,92, havucun yüzde 7,70 ve sarımsağın yüzde 4,94 geriledi.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatında da ağustos ayında yüzde 4,30’luk düşüş görüldü.

İTO’nun açıkladığı veriler, ağustos ayında İstanbul’da özellikle eğitim hizmetleri, bazı gıda ürünleri ve akaryakıt kalemlerinde fiyat hareketlerinin dikkat çektiğini ortaya koydu.