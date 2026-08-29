Gold Harvest çatısı altındaki Master Potato ile OYAK şirketlerinden PUDO, günlük teslimat ve iade rutinini eğlenceli bir tüketici deneyimine dönüştüren yeni bir iş birliğine imza atıyor. İki ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında beş PUDO teslimat noktası Master Potato marka dünyasıyla giydirilecek; kiosk ekranlarında kampanya iletişimine yer verilecek.

Kullanıcılar gönderilerini teslim alırken veya iadelerini gerçekleştirirken seçili işlemlerde PUDO dolabından çıkan sürpriz Master Potato cipslerle buluşacak. Böylece cihaz yalnızca bir teslimat noktası değil, markanın tüketiciyle doğrudan ve hatırlanabilir bir temas kurduğu deneyim alanına dönüşecek.

“Günlük bir işlemi pozitif bir marka anına dönüştürüyoruz”

Gold Harvest ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren PUDO Satış ve Pazarlama Direktörü Ülkü Dörtcan şunları söyledi:

“PUDO noktaları, tüketicilerin günlük hayatlarında aktif olarak kullandıkları ve doğrudan etkileşim kurdukları temas alanlarıdır. Master Potato ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle teslimat ve iade gibi rutin bir işlemi, sürpriz ve keyif içeren pozitif bir marka anına dönüştürüyoruz. Fiziksel cihaz giydirmesini dijital ekran iletişimi ve ürün deneyimiyle bir araya getirerek markalara yüksek görünürlük ve güçlü tüketici etkileşimi sunuyoruz.”

İstanbul’da deneyim noktaları

Kampanya; Ritim İstanbul, Haliç Panorama, Ataşehir Gardenya, Şişli Bomonti ve TotalEnergies İncirli lokasyonlarında uygulanacak. Farklı kullanıcı profillerine ulaşan bu noktalar sayesinde Master Potato, iki ay boyunca hem cihaz giydirmeleriyle güçlü bir fiziksel görünürlük elde edecek hem de sürpriz ürünlerle doğrudan tüketici deneyimi sunacak.