Reuters’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu, TOGG’daki yüzde 23’er oranındaki hisselerini satmak için görüşmeler yürütüyor. Toplam yüzde 46’lık payın Türkiye Varlık Fonu ve mevcut ortaklardan Turkcell tarafından alınması bekleniyor.

SATIŞ BEDELİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hisse devrine ilişkin görüşmelerin devam ettiği ve taraflar arasında nihai anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak yüzde 46’lık payın satışına ilişkin finansal büyüklük henüz açıklanmış değil.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in TOGG’da yüzde 23’er hissesi bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) şirketteki payı ise yüzde 8 seviyesinde.

Gerçekleşmesi beklenen hisse devriyle birlikte Türkiye Varlık Fonu TOGG’un yeni ortaklarından biri olurken, Turkcell’in şirketteki payının da yükselmesi bekleniyor.

TOGG’UN SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Yaklaşık sekiz yıl önce tamamen yerli sermayeyle otomobil üretme hedefi doğrultusunda kurulan TOGG, son dönemde satışlarını artırmaya devam ediyor. Halka açık olmayan şirket, 2025 yılında Türkiye’de 39 bin 20 araç satışı gerçekleştirdi.

TOGG’un 2026’nın ilk yedi ayındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 25 bin 848 adede ulaştı. Şirketin finansal sonuçlarında da iyileşme dikkat çekiyor. Geçen yıl birkaç milyar liraya ulaşan zararın, 2026’nın ilk yarısında önemli ölçüde gerilediği belirtiliyor.

KÂRLILIK İÇİN ÜRETİM HACMİ ÖNEMLİ

Sektör temsilcileri ise otomotiv üreticileri açısından satış artışının tek başına yeterli olmadığını, sürdürülebilir kârlılık için üretim ölçeğinin büyütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Vergi avantajları ve teşviklere rağmen yıllık üretimin 100 binli adetlerin üzerine çıkmasının kârlılık açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.

EKONOMİM DE HABERİ DOĞRULADI

Ekonomim’de yer alan habere göre de Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun TOGG’daki toplam yüzde 46’lık hissesinin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınması için görüşmeler sürüyor. Haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği aktarılıyor.

Hisse devrinin tamamlanması halinde TOGG’un ortaklık yapısında kuruluşundan bu yana en önemli değişikliklerden biri gerçekleşmiş olacak.