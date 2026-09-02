Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda 2027 yılı gelirleri, performans programı ve 2027-2028-2029 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Akın, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada 7 Eylül'ün kent açısından önemine dikkat çekti.

7 Eylül'ün Turgutlu'nun yeniden özgürlüğüne kavuştuğu ve küllerinden yeniden doğmaya başladığı tarihi bir gün olduğunu belirten Akın, 'Büyüklerimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve ödediği bedelleri unutmadan, onların bizlere emanet ettiği bu güzel kente sahip çıkmak ve Turgutlu'muzu geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur' dedi.

Başkan Akın konuşmasında ayrıca Manisa ve İzmir'in kurtuluş yıl dönümlerinin yanı sıra 1 Eylül Dünya Barış Günü, Zabıta Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü'ne de değindi.

2027 yılı gelirleri ve bütçe komisyona havale edildi

Meclisin ilk gündem maddesinde 2026 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'na ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde belediyenin 2027 yılı gelirlerinin tespit edilmesi amacıyla konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Üçüncü maddede 2027 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı. Dördüncü maddede ise Turgutlu Belediyesi'nin 2027-2028-2029 bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

İmar değişikliği komisyona gönderildi

Beşinci gündem maddesinde 5. Mıntıka Mahallesi, 1711 ada 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi görüşüldü. Konunun değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Altıncı gündem maddesinde ise Turgutlu Belediyesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kriva Planka Belediyesi arasında 7-17 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan kardeş şehir imza protokolü ele alındı. Bu kapsamda belediye meclis üyeleri ve eşlerinin, harcamaların kendileri tarafından karşılanması şartıyla görevlendirilmesi ve hizmet pasaportu işlemlerinin yürütülmesi ile belediyeden gelecek bürokratların görevlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.