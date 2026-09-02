KKTC’nin Girne açıklarında batan Filo Jet feribotuna ilişkin arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir aşamaya geçildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunan feribot enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Erhürman, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Alemdar’ın da bölgeye ulaştığını ve çalışmalara katıldığını belirterek, geminin TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, enkaza ulaşıldığını duyururken, su altındaki görüntüleme ve arama çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Enkaz 550 metre derinlikte

Filo Jet’in batmasının ardından ekipler, geminin yerini tespit etmek için deniz altında yoğun çalışma yürüttü. Önce 550 metre derinlikte gemiye ait olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. Son çalışmalarda ise feribotun enkazına ulaşıldığı açıklandı.

Enkazın görüntülenmesi ve çevresinin detaylı şekilde taranması için su altı sistemleri kullanılmaya devam ediyor.

Kayıp 20 kişi için arama sürüyor

Feribotun enkazına ulaşılması, faciada kaybolan 20 kişinin bulunması açısından arama çalışmalarının en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak mevcut açıklamalarda kayıp 20 kişinin enkazın içerisinde bulunduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor. Ekipler, bu kişilerin akıbetini belirlemek amacıyla enkaz üzerinde ve çevresinde arama yapıyor.

241 kişi kurtarılmıştı

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet, sefer sırasında su almaya başlamış ve Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada alabora olarak batmıştı.

Kazanın ardından 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kayıp 20 kişi için ise denizden ve havadan arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 550 metre derinlikteki enkazın görüntülenmesi ve kayıplara ulaşılması için operasyonun 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.