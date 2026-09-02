Sakarya'da, 2025 yılında kano yaptığı sırada hayatını kaybeden Kaan Ege Baran'ın anısına Sapanca Gölü'nde kano yarışları gerçekleştirildi. Yağışlı hava şartları nedeniyle jandarma asayiş botlarının parkur boyunca yoğun güvenlik önlemi aldığı organizasyon başarılı şekilde tamamlandı.

Sapanca Gölü Kano Kürek Tesisi mevkisinde 30 Ağustos'ta düzenlenen organizasyonda, sporcular 28 Mart 2025'te kano yaptığı sırada hayatını kaybeden Baran'ın anısını yaşatmak için kürek çekti. Müsabakaların güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince Sapanca Gölü ve tesisin kıyı şeridinde güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle değişen göl ve hava şartları dikkate alınarak, güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutuldu ve yarış parkuru boyunca jandarma asayiş botu hazır bekletildi. Herhangi bir olumsuzluk veya kaza yaşanmadan tamamlanan organizasyon, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.