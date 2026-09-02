Ödül töreni, Macaristan’ın Tapolca kentinde 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Tapolca Festivali ve Şarap Günleri kapsamında, Tamási Áron Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ve Tapolca Belediye Meclisi üyelerinin yanı sıra, festivale katılan İtalya, Ukrayna, Slovakya ve Romanya’daki kardeş şehirlerden gelen heyetler ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehrin en prestijli ödüllerinden biri

Ács János Anma Madalyası, 1998-2008 yılları arasında Tapolca Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve ani bir şekilde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ács János’un anısını yaşatmak ve manevi mirasını korumak amacıyla Tapolca Belediyesi tarafından verilen, kentin en prestijli ödüllerinden biri olarak biliniyor.

Ödülün kendisine takdim edilmesinin ardından salona hitap eden Ülgür Gökhan, böylesine anlamlı ve gurur verici bir şekilde hatırlanmasından dolayı başta Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tapolca’nın Çanakkale için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Gökhan, iki şehir arasındaki dostluğun gelecek nesillere de aktarılmasını temenni etti.

Ödül töreninde gördüğü ilginin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Gökhan, yaşadığı güzel anları hayatı boyunca hatırlayacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın anıtına çelenk bırakıldı

Tamási Áron Kültür Merkezi’ndeki ödül töreninin ardından Ülgür Gökhan adına bir yemek düzenlendi. Programın devamında I. Dünya Savaşı Parkı ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Ülgür Gökhan ve Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın anıtına çelenk bırakıldı.

Çanakkale ile Tapolca arasındaki kardeşlik

Çanakkale ile Tapolca arasındaki kardeş şehir ilişkisi, Ülgür Gökhan ve Dobo Zoltan döneminde 2018 yılında başladı. İki şehir, kardeşlik ilişkisi kapsamında bugüne kadar çok sayıda ortak etkinliğe imza attı.

İki kent arasındaki dayanışma yalnızca iyi günlerle sınırlı kalmadı; zor zamanlarda da karşılıklı destek sürdürüldü.

Çanakkale’de “Tapolca” adını taşıyan yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir park bulunuyor. İçerisinde basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunan parkta, Büyük Türk-Hun İmparatoru Atilla’nın bir büstü, Galiçya Cephesi şehitlerinin anıldığı bir yazıt ve iki kent arasındaki dostluk ile barışı simgeleyen zeytin ağaçlarının bulunduğu özel bir bölüm yer alıyor.

Tapolca’da ise I. Dünya Savaşı Parkı içerisinde Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın sözlerinin yer aldığı bir anıt bulunuyor.

Truva ve Pisztráng Festivalleri kapsamında da iki şehir her yıl karşılıklı olarak üst düzey heyetleri ağırlıyor. Bu etkinlikler, Çanakkale ile Tapolca arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor.