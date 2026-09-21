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Çalışmaların sürdüğü tenis kortlarını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalarla birlikte sporcuların antrenmanlarını daha uygun ve konforlu şartlarda gerçekleştirebileceği alanların oluşturulması hedefleniyor.

Ağrı'da sporcuların daha modern ve konforlu alanlarda antrenman yapabilmesi amacıyla tenis kortlarında zemin yenileme çalışması başlatıldı.

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