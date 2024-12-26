İmamoğlu: “Çocuklarımıza Yatırım, Geleceğe Yatırımdır”

Açılış töreninde konuşan İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşlerin, güçlü bir devlet ve millet olmanın temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı. İmamoğlu, “Eğer biz rekabet edeceksek, güçlü bir millet olma karakterini elde etmek istiyorsak, mega proje, çocuklarımıza kreşte eğitim vermektir. Bunun başka yolu yok,” dedi. Çocukların geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmasının önemini vurgulayan İmamoğlu, okul öncesi eğitimin hayata dair önemli temel bilgilerin kazanılmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Kreşler Sadece Eğitim Değil, Aile Destek Hizmeti Sunuyor

İmamoğlu, kreşlerin sadece çocuklara eğitim vermekle kalmayıp, aynı zamanda annelerin iş gücüne katılımını sağlayarak aile bütçelerine katkı sunduğunu da ifade etti. “Her kreşimiz özenle yapılıyor. Hem binanın kalitesi hem de iç dizaynı çocuklara uygun şekilde tasarlanıyor,” diyen İmamoğlu, kreşlerin çevreye renk kattığını ve sosyal belediyeciliğin sağlıklı bir dayanışma anlayışı üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bu tür yatırımların, ailelerin iş yaşamına katılımını kolaylaştırırken, aynı zamanda sosyal yardımlaşmayı da güçlendirdiğini söyledi.

Yerel Çözümler ve Dayanışmacı Belediyecilik

İmamoğlu, yerelleşmenin önemine dikkat çekerek, merkezi idarenin birçok konuda yerel yönetimlere daha fazla yetki devretmesi gerektiğini belirtti. Yerelden çözüm arayarak, her bölgenin ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirmenin, güçlü bir ülke yaratmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Yerel yönetimlerin gücü, ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit etme ve hızlı çözümler üretme yeteneğinden gelir,” diyerek, yerel yönetimlerin toplumun sorunlarına daha etkin müdahale edebileceğine olan inancını ifade etti.

Yeni Kreşlerle İstanbul’a 10.749 Çocuk Hizmet Alacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın verdiği bilgilere göre, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri şu an 111 merkeze ulaşmış durumda. Bu merkezler, toplamda 10.749 çocuğa hizmet veriyor. Bu merkezler, yalnızca çocuklara eğitim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kadın istihdamını destekleyen projelere de ev sahipliği yapıyor. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen bu merkezler, ailelerin ekonomik kalkınmalarına da katkı sunuyor.

İBB’nin Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde eğitim sistemine ve ailelere önemli katkılar sunan bir model olarak dikkat çekiyor.