Kocasinan Şimşekspor tecrübeli kaleci Cihan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı
Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor yeni sezonda kaleyi sağlama aldı. Sarı-siyahlılar son olarak Hendekspor forması giyen 1988 doğumlu tecrübeli ve başarılı kaleci Cihan Şentürk ile anlaştı. Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Cihan Şentürk, yeni sezonda sarı-siyahlı forma altına başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, 'Hoş Geldin Cihan Şentürk. Kulübümüz, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz' denildi.