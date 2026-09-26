Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun destekleriyle geleneksel Türk güreş kültürünün önemli organizasyonlarından biri olan 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 09:00 ile 18:00 arasında gerçekleşecek güreş şöleninde pehlivanlar, er meydanında ter dökecek.

Türk spor kültürünün köklü geleneklerinden olan karakucak güreşlerini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve genç sporcuların geleneksel güreş branşlarına olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenecek organizasyonda, Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek pehlivanlar Çilesiz Aksa Caminin yan tarafında ki er meydanına çıkacak.

Pehlivanlar Yeşilyurt'ta buluşuyor

Malatya'nın geleneksel spor kültüründe önemli bir yere sahip olan Turgut Özal Karakucak Güreşleri, bu yıl 21'inci kez gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında tecrübeli pehlivanların yanı sıra genç güreşçilerin de mücadele etmesi beklenirken, er meydanında güç, dayanıklılık, teknik ve centilmenlik ön plana çıkacak.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyonla birlikte, yüzyıllardır Türk spor kültürünün önemli bir parçası olan karakucak güreşlerinin yaşatılması, genç nesillere aktarılması ve Malatya'nın geleneksel spor organizasyonları alanındaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

'Gelenekten Geleceğe Er Meydanına' sloganıyla gerçekleştirilecek 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, geleneksel sporların yaşatılması açısından önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Gün boyunca devam edecek müsabakalarda pehlivanlar, dereceye girebilmek ve ödüllere ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Pehlivanların kıyasıya mücadele edeceği, ata sporumuza gönül veren sporseverlerin heyecanına ortak olacağı bu organizasyonda, gelenekten geleceğe güçlü bir spor şöleni yaşanacak.

492 bin tl para ödülü dağıtılacak

Güreş organizasyonunda sporcuları teşvik etmek amacıyla toplam 492 bin TL para ödülü dağıtılacak. Farklı sıkletlerde gerçekleştirilecek müsabakalar sonucunda dereceye giren pehlivanlar ödüllendirilecek. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Karakucak Güreş Talimatnamesi doğrultusunda gerçekleştirilecek müsabakalarda, federasyonun belirlediği kurallar eksiksiz şekilde uygulanacak.

Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'ne katılacak sporcuların, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2026 yılı için vizelenmiş lisansa sahip olmaları gerekiyor. Güreşlerde tüm sıkletlerde 1 kilogram tolerans uygulanacak. Sporcuların resmi tartı işlemleri ise müsabakaların gerçekleştirileceği Çilesiz Aksa Caminin yan tarafında ki alanda 09.00-10.30 saatleri arasında yapılacak. Tartı işlemlerinin tamamlanmasının ardından organizasyon programı doğrultusunda müsabakalar başlayacak.

Organizasyon kapsamında minikler kategorisinde ise özel bir katılım şartı uygulanacak. Buna göre minikler kategorisine yalnızca Malatya'da lisanslı olan sporcular katılabilecek. Bu uygulamayla birlikte özellikle Malatya'daki genç sporcuların geleneksel güreş branşına kazandırılması, altyapının güçlendirilmesi ve kentte güreş kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek sporcuların buluşacağı organizasyon, Malatya'da geleneksel spor kültürünün yaşatılması ve karakucak güreşlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından da önemli bir organizasyon niteliği taşıyor.

Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin organizasyon kurulunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Organizasyon Kurulu Üyesi Remzi Taştekin ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Özdemir yer alıyor. Organizasyonun Genel Koordinatörlüğünü ise Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ilkım üstleniyor.