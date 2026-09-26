Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakcı'nın X platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle harekete geçti.

Tarakcı'nın hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” şeklinde paylaşım yapmasının ardından hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelenmesi talimatı da verildi.

Gözaltına alındı

Adli kaynaklara dayandırılan haberlere göre Tarakcı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tarakcı'nın gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu da aktarıldı.

Sosyal medya hesabına erişim engeli

Gözaltı kararının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Kararın yerine getirilmesi için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.

Böylece Tarakcı hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı, adresinde arama ve dijital materyallerin incelenmesi sürecinin ardından sosyal medya hesabına yönelik de adli tedbir uygulanmış oldu.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında Tarakcı'nın ifade işlemleri ve savcılık sürecinin nasıl ilerleyeceği takip edilecek.