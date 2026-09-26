AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamındaki saha programı İzmir'de başladı. Kentin 30 ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülecek saha çalışmaları öncesinde AK Parti İzmir İl Başkanlığında geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğindeki toplantıya; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, MKYK üyeleri, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı katıldı.

Toplantıda konuşmacılar kent genelinde yürütülecek yatırımlar, siyasi hedefler ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bilal Saygılı: 'Hizmet planlamasında ölçümüz vatandaşın ihtiyacıdır'

Saha programları öncesinde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in her mahallesine eser ve hizmet kazandırma kararlılığında olduklarını vurguladı. Bakanlıklar, milletvekilleri ve yerel yönetimlerle kentin ihtiyaçlarını yakından takip edeceklerini belirten Saygılı, şunları söyledi:

'İzmir'in üretim, ticaret, tarım ve köklü tarihiyle taşıdığı potansiyeli vatandaşımızın refahına ve yaşam kalitesine yansıtmayı görev biliyoruz. Hükümetimiz döneminde İzmir Şehir Hastanesi, İstanbul-İzmir ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolları ile Sabuncubeli Tüneli gibi dev yatırımları kente kazandırdık. Ayrıca 30 binin üzerinde TOKİ konutunu tamamladık, 12 bin konutun inşası ise sürüyor. Terörün sona ermesiyle ülkemiz tüm imkanlarını kalkınmaya, üretime ve gençlerimizin geleceğine ayıracaktır. Bizim hizmet planlamamızda tek ölçümüz vatandaşımızın ihtiyacıdır. Bize oy veren hemşerimizi hangi dikkatle dinliyorsak, farklı siyasi tercihte bulunan vatandaşımızı da aynı dikkatle dinlemeli; partizanlığa mesafe koyan adil anlayışımızı korumalıyız. İzmir'i depreme dirençli yerleşimler, güçlü altyapı ve temiz çevre ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağız.'

Cumhurbaşkanımızı Ege'den rekor destekle tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ''Bugün Kınık'tan Selçuk'a kadar hemşehrilerimiz milletvekillerimizle buluşacağız. Nihat Başkanımızla 2019 yılında yerel seçim kampanyasında iken ben İl Gençlik Kolları Başkanıydım. Kendisiyle 2019 seçimlerinde İzmir'de çok güçlü bir kampanyayı göğüsledik. Cumhur ittifakı olarak 1 milyon 100 bin rekor oyla çok kapsamlı, başarılı bir çalışmaydı. O deneyimi hep İzmir'deki teşkilatımıza, çalışmalarımıza uyarladık. Ben geç kalınmış bir teşekkürü kendisine ifade etmek istiyorum. Çok büyük başarı elde ettik, kendisinin o kampanyadaki önüclüğü için teşekkür ediyorum. Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti. İzmir'de yüzde 40'lara varan teveccüh görünüyor hem anketlerde hem de sahada. Partimizi 25 sene boyunca bugünlere taşıyan tüm kademelerimizin bu başarıda büyük emeği var. Bugün İzmir'de ilçelerimizde bu desteği fark edeceksiniz. 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak. Parlamentoda cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız. Cumhurbaşkanımızı Ege'den rekor destekle tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz' ifadelerini kullandı.

Terörün Türkiye'ye maliyeti 3.3 trilyon dolar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekciş ise konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Zeybekci, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörün ülke ekonomisine ağır fatura yüklediğini belirtti. Terörün sadece güvenlik değil, devasa bir ekonomik kayıp oluşturduğuna dikkat çeken Zeybekci, 'Bu dönemde terörün Türkiye'ye doğrudan maliyeti 3.3 trilyon dolardır. 45 terör yılı boyunca Türkiye her yıl ortalama 75 milyar dolar ödedi. 6 Şubat depremlerinin maliyeti yaklaşık 100 milyar dolardı; Türkiye bu süreçte ekonomik açıdan adeta 36 defa 6 Şubat depremini yaşadı' dedi.

'1 kilometre bile otoyol yapmadılar'

İzmir'de otoyolların özelleştirilmesine yönelik eleştirilere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, çevreyollarının özelleştirilmeyeceğini belirterek muhalefete yüklendi. Köprü ve otoyolların gelir özelleştirmesine gitmesi halinde devletin 30 yıllık gelirini peşin alacağını ve fiyatları belirlemeye devam edeceğini aktaran Zeybekci, ihaleyi alan firmanın çevreyolunun bakım ile sorumluluğunu da üstleneceğini ifade etti. Eleştiride bulunanların İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü satan Sülün Osman'la fazla takıldıklarını ve akıllarının sadece köprü satılmasına erdiğini dile getiren Zeybekci, gider ve masrafları hesaba katmayan muhalefetin bugüne kadar 1 kilometre bile otoyol yapmadığını söyledi.

'Vatanla sorunu olmayan herkesin başımızın üzerinde yeri var'

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçişiyle başlayan tartışmalara da değinen Zeybekci, AK Parti'nin tüm inanç ve fikirlerin özgürce toplandığı bir merkez partisi olduğunu vurguladı. Yüzde 70'lik bir potansiyele hitap ettiklerini ve herkesin geçmişte en az bir kez kendilerine oy verdiğini hatırlatan Zeybekci, partiye katılan belediye başkanlarını kardeşleri olarak gördüklerini belirterek, bayrakla, vatanla ve devletle sorunu olmayan herkesin başlarının üzerinde yeri olduğunu kaydetti.

Toplantının ardından AK Parti heyetleri, kent genelinde vatandaşlarla bir araya gelmek üzere 30 ilçedeki saha programlarına dağıldı.