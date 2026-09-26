Dolar/TL sınırlı yükselirken euro geriledi. Haftanın dikkat çeken yatırım aracı ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazanan Bitcoin oldu.

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da 21-25 Eylül haftasında satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi haftayı 12.888,3 puandan tamamladı. Endeksteki haftalık kayıp yüzde 2,982 oldu.

BIST 30 endeksi de haftayı yüzde 1,494 düşüşle 15.940,3 puandan kapattı. Bankacılık endeksinde ise haftalık kayıp yüzde 0,858 olarak gerçekleşti.

Böylece haftanın genelinde Borsa İstanbul’da ana endekslerde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Dolar yükseldi, euro geriledi

Döviz piyasasında haftalık performans farklılaştı. Dolar/TL, 21-25 Eylül haftasında yüzde 0,259 yükselerek 48,8914 seviyesine çıktı.

Euro/TL ise yüzde 0,687 gerileyerek haftayı 55,6255 seviyesinden tamamladı.

Euro/dolar paritesinde de aşağı yönlü hareket görüldü. Parite, haftalık bazda yüzde 0,915 düşerek 1,13804 seviyesine indi.

Altın ve gümüşte haftalık kayıp

Değerli metallerde de haftanın bilançosu negatif oldu.

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 2,377 gerileyerek 4.273,98 dolar seviyesine düştü. Gümüşün ons fiyatındaki kayıp ise yüzde 3,702 oldu. Gümüş haftayı 63,827 dolar seviyesinden tamamladı.

Petrol fiyatlarında ayrışma

Enerji piyasasında Brent ve WTI tipi ham petrol fiyatlarında farklı yönlü hareket yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 1,102 artarak 100,789 dolar seviyesine yükseldi.

WTI tipi ham petrol ise yüzde 1,447 değer kaybederek haftayı 93,874 dolar seviyesinden tamamladı.

Haftanın kazananı Bitcoin oldu

Kripto para piyasasında ise haftanın öne çıkan hareketi Bitcoin'den geldi.

Bitcoin, 21-25 Eylül haftasında yüzde 4,029 değer kazanarak 84.361 dolar seviyesine yükseldi. Böylece Bitcoin, haftayı ana yatırım araçları arasında yükselişle tamamlayan önemli varlıklardan biri oldu.

Tahvil göstergesinde sınırlı gerileme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahvil göstergesinde de haftalık bazda sınırlı bir düşüş kaydedildi.

Gösterge, yüzde 0,125 gerileyerek haftayı 40,06 seviyesinde tamamladı.

Geçtiğimiz haftanın piyasa özeti

25 Eylül 2026 Cuma günü piyasa kapanışları itibarıyla haftalık değişimler şöyle gerçekleşti:

BIST 100: -%2,982

BIST 30: -%1,494

Bankacılık endeksi: -%0,858

Dolar/TL: +%0,259

Euro/TL: -%0,687

Euro/dolar: -%0,915

Altın/ons: -%2,377

Gümüş/ons: -%3,702

Brent petrol: +%1,102

WTI petrol: -%1,447

Bitcoin: +%4,029

Tahvil göstergesi: -%0,125