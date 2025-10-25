Karadeniz’de av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda hamsi yerini almaya başladı. Ancak sezonun erken başlaması nedeniyle hamsinin boyutları henüz Avrupa ihracat standartlarını karşılamıyor. Türkiye karasularında avlanan hamsilerin ortalama boyutlarıyla bir kiloda yaklaşık 140 adet olduğu, Avrupa pazarının talep ettiği boyutların ise bir kiloda 90-100 adet civarında olması gerektiği bildirildi.

Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, sezon başında hamsinin bol olacağı yönünde beklentiler olduğunu ancak şu anda piyasadaki hamsilerin yalnızca Türkiye karasularından geldiğini belirtti. Denizer, “Henüz Rusya ve Azak Denizinden hamsi gelmedi. Dışarıdan bakıldığında bol görünse de durum öyle değil. Asıl bolluk, Karadeniz’de fabrikalara hamsi verilmeye başlandığında anlaşılacak” dedi.

“Hamsi Avı Şu An Az, Ama Fiyatlar Düşüyor”

Denizer, 70 teknenin denize açılmasıyla yaklaşık 70 bin kasa hamsinin piyasaya sürüldüğünü ve bunun fiyatların düşmesine neden olduğunu söyledi. “Şu anda hamsi az olmasına rağmen denize çok sayıda ağ atılıyor. Fabrikalara gitmeyip doğrudan piyasaya sürülünce fiyatlar otomatik olarak düşüyor” ifadelerini kullandı.

Azak Denizi’nden Hamsi Gelirse Bolluk Bekleniyor

Denizer, Azak Denizinden hamsinin gelmesi durumunda bolluk yaşanacağını vurguladı. “Deniz suyu sıcaklığı şu anda 20-21 derece civarında. Sinop açıklarında iri ve ana hamsi gözleniyor. Aralık ayına kadar iri hamsi çıkarsa halkımız lezzetli hamsiyi yemeye devam edebilir” dedi.

Palamut Yokluğu Balıkçıyı Zor Durumda Bıraktı

Balıkçılar bu yıl palamut olmaması nedeniyle erken dönemde hamsi avına yöneldi. Denizer, “Normalde hamsiyi bulmak için 3-3,5 saat açığa çıkıyorlar. Palamut olsaydı bu kadar erken hamsiye çıkılmazdı. Şu ana kadar kazanç geçen yılın beşte biri kadar bile değil. İnşallah önümüzdeki dönemde hamsi bolluğu balıkçıları rahatlatır” diye konuştu.

İhracat Şu An Sıkıntılı, Yağ Oranı Yüksek

Hamsinin ihracatında da sorunlar yaşandığını belirten Denizer, “Kendi karasularımızdaki hamsilerin boyutları ihracat için uygun değil. Avrupa’nın istediği hamsi bir kiloda 90-100 adet olmalı, şu anda bir kiloda 140 adet hamsi var. Ancak yılbaşına kadar ihracatın artmasını bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Denizer, “Şu anda hamsinin yağ oranı yüzde 20 civarında. Bu dönem hamsi en lezzetli haliyle tüketilebilir. Ocak-şubat ayında yağ oranı yüzde 5’e kadar düşüyor” diyerek tüketicileri taze hamsiyi yemeye davet etti.