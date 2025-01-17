Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkârlara Tam Destek!

Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), esnaf ve sanatkârlar için özel bir kredi modeli sunuyor. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi imkanı, özellikle küçük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve işlerini büyütmelerini sağlamayı amaçlıyor. Halkbank, Türkiye’nin ekonomik belkemiği olan esnaf ve sanatkârların yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Faiz İndirimi ile Daha Uygun Kredi Şartları

Halkbank’ın sunduğu bu destek kapsamında:

Krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) aracılığıyla veya kefalet gerekmeksizin doğrudan banka şubelerinden alınabilecek.

aracılığıyla veya kefalet gerekmeksizin doğrudan banka şubelerinden alınabilecek. Hazine destekli faiz indirimi , 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2027’ye kadar devam edecek.

, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2027’ye kadar devam edecek. Esnaf kredilerine uygulanan cari faiz oranları, bu destekle önemli ölçüde düşürülecek.

Yatırım ve İşletme Kredilerinde Kolaylık

Esnaf ve sanatkârlar için hazırlanan bu kredi paketi, hem işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım projelerini hayata geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İster TESKOMB aracılığıyla ister doğrudan Halkbank şubelerinden alınacak kredilerle:

Uygun faiz oranları ,

, Esnek ödeme planları ,

, Kefaletli veya kefaletsiz kredi seçenekleri esnafın kullanımına sunulacak.

Başvuru ve Süreç Detayları

Kredilere başvurmak isteyen esnaf ve sanatkârlar, finansman değerlilikleri, kredi limitleri ve vade koşulları gibi detayları bankanın kendi usul ve mevzuatına göre belirleyecek. Ayrıca, teminatlandırma ve geri ödeme koşulları gibi işlemler de bankanın standart prosedürlerine göre yürütülecek.

Türkiye’nin her bölgesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Halkbank şubeleri, esnaf ve sanatkârlara uygun finansman imkanı sunarak ülke ekonomisinin temel direği olan bu kesimin büyümesine katkı sağlıyor. 2025-2027 döneminde uygulanacak bu destekle, Halkbank’ın “Halkın Bankası” misyonunu bir kez daha güçlü bir şekilde yerine getireceği belirtiliyor.