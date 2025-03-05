Bu ortaklık sayesinde, Dünya Katılım Bankası müşterileri, Halkbank’ın Paraf kredi kartı ile sunduğu avantajlı hizmetlerden yararlanabilecek.

Paraf ile Genişleyen Ayrıcalıklar

Halkbank’ın yerli ödeme sistemi TROY altyapısına sahip Paraf kartı, 600 bin üye iş yeri ve binlerce marka anlaşması ile kullanıcılarına geniş bir avantaj yelpazesi sunuyor. Yeni iş birliği sayesinde, Dünya Katılım Bankası müşterileri de Paraf kartın sunduğu taksit, puan, ödül gibi özel kampanyalardan faydalanabilecek. Ayrıca, DKart Debit kart sahipleri de 4.000’i aşkın Halkbank ATM’sinden ücretsiz işlem yapma imkânı elde edecek.

Sektöre Uzun Vadeli Katkı

Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, ortaklığın finans sektörüne uzun vadeli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Farklı müşteri gruplarının finansal ihtiyaçlarına yanıt vermek adına geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Dünya Katılım Bankası ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, katılım bankacılığı alanında da güçlü bir sinerji oluşturacağız" dedi.

Dünya Katılım Bankası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak ise, "Halkbank gibi köklü bir banka ile yaptığımız bu ortaklık, müşterilerimize en kapsamılı ve yenilikçi finansal hizmetleri sunma vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Bu iş birliği sayesinde Paraf'ın geniş üye iş yeri ağından faydalanarak, müşterilerimize daha fazla avantaj sunabileceğiz" şeklinde konuştu.

7,5 Milyonu Aşkın Kredi Kartı Kullanıcısı

Paraf kart, 7,5 milyonu aşkın kredi kartı kullanıcısı ve yaygın hizmet ağı ile sektörde önemli bir yer edinmiş durumda. Yapılan yeni ortaklıkla birlikte Paraf’ın pazar payını genişletmesi ve Dünya Katılım Bankası müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanması bekleniyor. Müşteriler, restoran indirimlerinden taksit imkanlarına, ParafPara kazanımından özel kampanyalara kadar birçok fırsata erişim sağlayabilecek.

Bu stratejik ortaklık, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için uzun vadeli faydalar sunarken, bankacılık sektöründe de önemli bir sinerji oluşturacağını gösteriyor.