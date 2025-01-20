Havacılıkta Güvenlik İçin Veri Gücü

Son dönemde yaşanan uçak ve helikopter kazaları, havacılık güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem sivil hem de askeri operasyonlarda meydana gelen bu trajik olaylar, sektörün daha güvenli uçuş rotalarına ve etkili risk yönetimi çözümlerine duyduğu ihtiyacı açıkça göstermektedir. KEYVAN’ın geliştirdiği Veri Seti, havacılık endüstrisinin operatörlerine, planlayıcılarına ve analiz uzmanlarına güncel ve doğru bilgilerle riskleri azaltma imkanı sunuyor.

Güvenli Hava Sahası Yönetimi İçin Verilerin Görselleştirilmesi

195 ülkeyi kapsayan veri seti, yasaklı, tehlikeli, kısıtlı, uyarı ve askeri bölgeler gibi çeşitli hava sahası sınıflandırmalarını içeriyor. Ayrıca veriler her 28 günde bir AIRAC döngüsü ile güncellenerek yüksek doğruluk oranı sunuyor, havacılık sektörünün değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyor. KEYVAN Veri Seti ile havayolu operatörlerinin güvenli uçuş rotaları planlamasına olanak tanırken, risk analizlerini görsel formatta sunarak haritalandırıyor. Hava sahası kısıtlamalarının güncel ve kapsamlı bir şekilde ele alındığı Uçuş ve Hava Sahası Risk Haritası, güvenli ve verimli uçuş operasyonlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Standartlara Uygunluk ve Operasyonel Kullanım Kolaylığı

Veri seti, Avrupa Birliği regülasyonlarına ve Avrupa Hava Emniyeti Ajansı (EASA), Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi uluslararası havacılık otoritelerinin standartlarına uygun olarak geliştirilmiş olup, uçuş planlama sistemleri ve operasyonel yazılımlarla sorunsuz entegrasyon imkânı sağlıyor. Veri seti, uçuş planlama sistemlerine kolayca entegre edilebilir formatlarda sunuluyor. Ayrıca, gerçek zamanlı NOTAM verisi ile anlık değişikliklere karşı hızla çözüm üretilmesini sağlanılıyor.