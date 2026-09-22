Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, kasım ayında Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon unvanlarını korumak ve dünya şampiyonluğunu yeniden Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 13-22 Kasım tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonadaki hedeflerini değerlendirdi. İlk olarak 'son dünya şampiyonu' ünvanıyla bu başarıyı tekrarlamak istediklerini ifade eden Temiz, 'Öncelikle isteğimiz şu; dünya şampiyonasına giderken gençliğin dinamizmini, hareketliliğini kullanmak istiyoruz. Tabii ki tecrübeli oyuncuların tecrübesiyle hem genç, dinamik hem de tecrübeli bir takım oluşturmak istiyoruz. Çünkü dünya şampiyonuyuz. Dünya şampiyonluğunu yeniden ülkemize getirmek istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız var. Dolayısıyla takımımızı en iyi şekilde hazırlayıp Türk insanının hak ettiği, Türk bayrağının hak ettiği yere getirilmesi adına elimizden gelenin en iyisini yapıp yeniden ülkemizi gururlandırıp şampiyon yapmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

'Türk insanına fırsat verilirse dünyayı dize getirebildiğini ampute futbol adına göstermiş olduk'

Ampute futbolun tarihine ve Türkiye'deki sürecine değinen Teknik Direktörü İsmail Temiz, 'Dünyada ampute futbol, 1950'lerden sonra İkinci Dünya Savaşı yaralılarını, gazilerini rehabilite etme amaçlı İngiltere'de başlıyor ve hızla yayılıyor. Çünkü futbolun büyüsü farklı bir şey, diğer sporlara benzemiyor. Hangi branşı olursa olsun futbolun büyüsü insanları etkiliyor. Dolayısıyla Dünya ve Avrupa'ya çabuk yayılıyor. Bizlerde de şöyle söyleyeyim, 2003-2004'lü yıllarda Güneydoğu gazilerini rehabilite etme amaçlı başladı. Ki onlardan bir tanesi benim, ilk sporculardan biriyim. Bu amaçla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinin dışına çıkarak engelli kardeşlerimizi de kapsayarak bugünkü Türkiye'nin Süper Lig, 1. Lig ve 2. Ligi olan, dünyanın en büyük liglerinden bir tanesi oluştu son 20 yılda. Demem o ki Türk insanına bir fırsat verilirse o fırsatı en iyi şekilde değerlendirip dünyayı dize getirebildiğini ampute futbol adına göstermiş olduk. Nedir bizim yapmak istediğimiz? Tabii ki bu bayrağı elimize aldık, bu bayrağı en iyi şekilde, en güzel şekilde bizden sonrakilere devretmek istiyoruz. Ki bu devir nedir? Şampiyon aldık, şampiyon devretmek istiyoruz. Ve özellikle Türkiye'deki ve dünyadaki engelli kardeşlerimizin, bir uzvunu yitirmiş kardeşlerimizin bize rol model olma açısından, hayata daha pozitif bakabilme ve sporla sosyalleşebilme adına önemli bir branş diye düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde 10 milyon engelli insan yaşıyor her kategori engelli grubundan. Dolayısıyla bizim yaptığımız işin sadece bir spor değil, büyük bir sosyal etkinlik olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Rusya'yı turnuvaya almıyorsanız İsrail'i de almamanız gerekiyor'

Turnuvadaki iddialı rakipleri değerlendiren ve Rusya'nın alınmadığı senaryoda İsrail'in kabul edilmesini eleştiren Temiz, 'Dünyada bizlere rakip olan ülkeler; Polonya, İngiltere, Brezilya, Meksika, Angola, Gana gibi ülkeler. Özbekistan ve Rusya da vardır. Rusya'yı biliyorsunuz almadılar turnuvaya ve sportif faaliyetlere katılamadı. Ki ben de onu öncelikle eleştiriyorum. Rusya'yı almıyorsanız İsrail'i de almamanız gerekiyor. Çünkü İsrail katil, cani, bugün yaptığı işler ortada. Bu saydıklarım İlk 5'in, ilk 10'un içerisinde olabilecek rakipler. Avrupa'dan 7 tane takım katılıyor. 24 takımlı bir dünya şampiyonası olacak finallerde. İnşallah biz her zaman dediğimiz gibi favoriyiz ama finale çıkarız, final tabii ki her zaman zorlu olur. Tabii ki finale Türk takımı çıktı mı o finali almadan da gelmez diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte burada keyifle kupayla birlikte bir röportaj yaparız' cümlelerine yer verdi.

'Federasyonumuz bize imkanlarını, kapılarını sonuna kadar açtı'

Son olarak Türkiye'deki tesisleşme faaliyetlerine de dikkat çeken İsmail Temiz, 'Tesisleşme açısından tabii ki bizim için en önemli unsur yerel yönetimler. Yerel yönetimlerin desteği olmasa ampute futbol da bu anlamda çok sıkıntı çeker. Çünkü kulüplerimiz henüz daha kurumsal değil, kurumsal olan kulüplerimiz de belediyelerimizin desteklediği kulüpler. Ki bunların başında Şahinbey Belediyesi, Pendik Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve isimlerini sayamadığım diğer spor kulüplerimiz var. Yani bunlar tesisleşme adına bizim için çok önemli kurumlar. Şu anda Gebze Belediyesi de aynı şekilde devam ediyor. Bize bu kamplarda destek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na, federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilimiz Mecnun Otyakmaz'a özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bize imkanlarını, kapılarını sonuna kadar açtılar. Ve isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim çok önemli insanlar var. Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanımıza ve bu kampa vesile olan, kapılarını açan Hulusi Akar bakanımıza ve buradan da tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bunların yapılmasında da en büyük etkenlerden birisi bizim Federasyon Başkanımız Alpaslan Erkoç ve yönetim kurulumuza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum' diyerek sözlerini tamamladı.