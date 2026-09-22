Diyarbakır'da yetişen genç basketbolcu Muhammed Emin Pamuk, gösterdiği başarılı performansın ardından Fenerbahçe basketbol altyapısına transfer oldu.

Diyarbakır TOFAŞ Basketbol Okulları'nda basketbola başlayan 2012 doğumlu, 2.03 metre boyundaki Muhammed Emin Pamuk, gösterdiği gelişim ve performansın ardından Fenerbahçe basketbol altyapısına transfer oldu. Basketbola 11 yaşında başlayan Muhammed Emin'in gelişiminde, Diyarbakır TOFAŞ Basketbol Okulları Başantrenörü Ömer Aykuş, Koordinatör Zeynep Ece Aykuş, Engin Sis ile yardımcı antrenörler Ebubekir Aykal, Muhammed Batın Tekalp ve Türkan Nur Değirmen'in çalışmaları etkili oldu.

Temel basketbol eğitiminden itibaren düzenli ve disiplinli çalışmalarla gelişimini sürdüren genç oyuncu, fiziksel ve teknik özelliklerinin yanı sıra saha içindeki performansıyla da dikkat çekti. Muhammed Emin Pamuk'un Fenerbahçe basketbol altyapısına transferi, Diyarbakır'dan yetişen genç bir sporcunun önemli bir altyapıya adım atması açısından dikkat çekti. Bu transfer, genç oyuncunun azim, emek ve doğru eğitimle Türk basketbolunun önemli altyapılarından birine ulaşabileceğini gösteren bir başarı olarak öne çıktı.

Diyarbakır TOFAŞ Basketbol Okulları, gençlerin basketbolla tanışmasını sağlarken, yetenekli sporcuların doğru eğitim ve çalışma sistemiyle üst düzey altyapılara hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.