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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, organizasyon için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu.

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