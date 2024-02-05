2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, yeni pazarlara açılmak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla premium cam şişe projelerine yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Ayrıca, gelişmiş Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları ile hem şişe ve kavanoz hem de premium içecekler kategorisindeki üretimini artırarak yeni ürünleriyle yeni ülkelere ulaşmayı planlıyor. Bununla birlikte, kullanıcılara estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren çözümler sunacak olan GCA, ihracat yaptığı ülke sayısını yüzde 25 oranında artırarak 50’ye ulaştırmayı amaçlıyor.

“Premium cam şişe kategorisindeki yeni projelerimiz ile yarışmalara katılacağız”

Küresel pazarda daha büyük bir büyüme sağlamak için premium cam şişe kategorilerinde global anlamda önde gelen oyuncularla iş birlikleri yapmayı hedeflediklerini belirten, GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, ihracat en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu nedenle, ihracatımızı artırmak ve global pazardaki yerimizi sağlamlaştırmak için hızla çalışıyoruz. 2023 yılında yurt dışı piyasalarda hedeflediğimiz ihracat oranını gerçekleştirdik. Ayrıca, Luxe Pack Monaco Fuarı’nda da ürünlerimizle yer aldık. Bu bağlamda, globalde büyük bir ilgi gören premium cam şişe projelerimizi ve dolayısıyla premium cam şişe ürünlerinin toplam üretimimiz içindeki oranını artırmak için yoğun bir enerji harcıyoruz. Şu an için belli olan yeni projelerimiz bulunuyor. Ayrıca, bu ürünlerin ambalajları ile Ambalaj Sanayicileri Derneği‘nin düzenlediği Ambalaj Ay Yıldızları ve Dieline’ın düzenlediği Red Dot Design Award yarışmalarına katılmayı planlıyoruz. Öte yandan, bu yıl tasarlayacağımız konsept kategorisindeki yeni ürünümüzle Pentawards yarışmasına katılacağız. Bu projelerle birlikte, markamızın yenilikçi ürün ve tasarım konularındaki gücünü artıracağımıza ve küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.