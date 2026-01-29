Turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde bitiren sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turunda oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol taraftan Ait Nouri’nin ortasında iyi yükselen Haaland’ın penaltı noktasının sağından uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

11. dakikada Doku’nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Haaland, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan’ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Bernardo’nun pasında topla buluşan O’Reilly’nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada Sallai’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda kaleci Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

29. dakikada sol taraftan Doku’nun pasında Cherki ceza sahası sol çaprazında topla buluşup yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Sara’nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Haaland’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush’un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

64. dakikada Sara’nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen’e bıraktı. Osimhen’in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

74. dakikada sol taraftan Eren’in ortasında Ake’nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.



Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Rayan Cherki (Nicolas Gonzalez dk. 82), Omar Marmoush (Tijjani Reijnders dk. 67), Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland

Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 68), Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 68), Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 80), Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 86), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 68), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)

Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu. Aslan, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların, son 16 play-off turu muhtemel rakipleri ise Atletico Madrid ve Juventus oldu.